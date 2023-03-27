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Форвард «Торпедо» Стефанович — о Дзюбе: «Мы два абсолютно разных нападающих»

Алина Савинова
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Игрок «Торпедо» Илья Стефанович высказался о том, что нападающий Артем Дзюба мог занять его место в «Торпедо».

«Мне лично сказали, что мною интересуются, еще за месяц до слухов про Дзюбу. Я это точно знаю. Эти вещи не связаны вообще никак. Ну а сравнивать меня и Дзюбу не то что глупо... Мы два абсолютно разных нападающих», — приводит Sport24 слова Стефановича.

В начале года сообщалось, что Дзюба мог стать игроком «Торпедо», однако 34-летний форвард перешел в «Локомотив».

Стефанович подписал контракт с «Торпедо» в феврале 2023 -го. Он провел 3 матча в составе московского клуба в РПЛ и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-forvard-torpedo-stefanovich-o-dzyube-mnoyu-interesovalis-do-slukhov-o-nem-my-s-artemom-absolyutno-raznyye
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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