Стекло автобуса «Спартака» разбили перед матчем с «Краснодаром»

2 ноября, 18:29
В пресс-службе «Спартака» сообщили об инциденте, произошедшем перед гостевым матчем 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
«Перед матчем с «Краснодаром» произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Игра «Спартака» и «Краснодара» пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Леший
Там ещё разобраться нужно, кто из ху. На фото автобус имеет надпись "Футбольный клуб "Краснодар". Возникает вопрос: а может, это спартаковские фаны бросили каменюку, желая навредить сопернику перед матчем? Но в любом случае деяние мерзкое.
02.11.2025
ONIKAN2013
Очень некрасиво. Это мягко говоря.
02.11.2025
ONIKAN2013
Понаехали.
02.11.2025
Mick Shelby
Данный случай не красит город и болельщиков Краснодара. Жаль!
02.11.2025
Karma_police
боятся значит уважают
02.11.2025
ViktorDiktor®
Уродов везде хватает:thumbsdown:
02.11.2025
Artorixus
Ссут ссуки!
02.11.2025
Клизматрон
Зря это сделали. Тем более автобус краснодарский без символики Спартака.Значит не случайно бросали. Провокация. Хорошо что без травм.
02.11.2025
КубаньКраснодар
Это не красит наш город
02.11.2025
555 555
Гостеприимство по-краснодарски....
02.11.2025
Руслан
Ничего себе в Краснодаре дикари.
02.11.2025
spartsmen
заплатят. дорого.
02.11.2025
Jean4
Дикари.
02.11.2025