Стекло автобуса «Спартака» разбили перед матчем с «Краснодаром»

В пресс-службе «Спартака» сообщили об инциденте, произошедшем перед гостевым матчем 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Перед матчем с «Краснодаром» произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Игра «Спартака» и «Краснодара» пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.