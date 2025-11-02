Видео
2 ноября, 18:29

Стекло автобуса «Спартака» разбили перед матчем с «Краснодаром»

Алина Савинова

В пресс-службе «Спартака» сообщили об инциденте, произошедшем перед гостевым матчем 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Перед матчем с «Краснодаром» произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Игра «Спартака» и «Краснодара» пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 2&nbsp;ноября 2025 года.«Краснодар» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

15

  • Леший

    Там ещё разобраться нужно, кто из ху. На фото автобус имеет надпись "Футбольный клуб "Краснодар". Возникает вопрос: а может, это спартаковские фаны бросили каменюку, желая навредить сопернику перед матчем? Но в любом случае деяние мерзкое.

    02.11.2025

  • ONIKAN2013

    Очень некрасиво. Это мягко говоря.

    02.11.2025

  • ONIKAN2013

    Понаехали.

    02.11.2025

  • Mick Shelby

    Данный случай не красит город и болельщиков Краснодара. Жаль!

    02.11.2025

  • Karma_police

    боятся значит уважают

    02.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Уродов везде хватает:thumbsdown:

    02.11.2025

  • Artorixus

    Ссут ссуки!

    02.11.2025

  • Клизматрон

    Зря это сделали. Тем более автобус краснодарский без символики Спартака.Значит не случайно бросали. Провокация. Хорошо что без травм.

    02.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Это не красит наш город

    02.11.2025

  • 555 555

    Гостеприимство по-краснодарски....

    02.11.2025

  • Руслан

    Ничего себе в Краснодаре дикари.

    02.11.2025

  • spartsmen

    заплатят. дорого.

    02.11.2025

  • Jean4

    Дикари.

    02.11.2025

    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
