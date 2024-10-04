Известный комик Абрамов: «Черенков — самый святой среди легенд «Спартака»

Стендап-комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов поделился мнением о бывшем игроке и тренере красно-белых Федоре Черенкове. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти легендарного футболиста.

«Кто для меня Федор Черенков? Наверное, самый святой среди легенд «Спартака» — по человеческим качествам, по вкладу в игру команды. Сложно переоценить значимость этой личности. Про простых футболистов не снимают фильмы. В фильме про него в первую очередь хотел бы увидеть дань уважения Черенкову, чтобы это было про человека еще больше. Про футболиста мы могли видеть на поле, хотелось бы именно про человека, потому что он был довольно закрытым», — сказал Абрамов.

Картина о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.