Стендап-комик Косицын: «Дзюба — лучший форвард в истории страны? Не всегда это определяется забитыми мячами»

Стендап-комик, болельщик «Спартака» Роман Косицын поделился с «СЭ» мнением об уровне достижений нападающего Артема Дзюбы.

19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

«Дзюба точно был достоин шанса, чтобы побить рекорд по голам за сборную. Он этого прямо хотел. Нельзя забывать о его достижениях. В первую очередь речь о чемпионате мира. Там не только 11 человек, выходивших на поле, а все 23 футболиста из заявки — это герои в масштабах страны, особенно на фоне предыдущих достижений сборной России.

Лучший ли он форвард за всю историю страны? Не всегда лучший нападающий определяется количеством забитых мячей. Но Артем точно входит в топ-3 за всю историю. Павлюченко, Кержаков, Бесчастных и Дзюба, безусловно, входит в эту компанию. Это топ-футболист для нашей страны», — сказал Косицын «СЭ».

До этого 9 марта Дзюба установил новый рекорд по числу голов в истории российского футбола. Он опередил Александра Кержакова, у которого 233 мяча за карьеру.

(Дарик Агаларов)