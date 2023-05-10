Нападающий «Оренбурга» Оганесян: «Для любой команды ЦСКА — это принципиальный соперник»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, является ли для него матч против ЦСКА принципиальным.

«Я в системе «Спартака» был долгое время. Всегда было такое, что ЦСКА для нас был принципиальным соперником. Мне кажется, что для любой команды ЦСКА — это принципиальный соперник. Это та команда, которая всегда идет в лидерах и борется за чемпионство или за медали. Гол в ворота Акинфеева? Приятно забивать таким командам и Игорю Акинфееву. Но это рабочий момент, команда проиграла, такой небольшой осадок останется», — сказал Оганесян «СЭ».

В текущем сезоне Оганесян провел 20 матчей в составе оренбуржцев во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей. На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 26 туров.