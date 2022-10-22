Сегодня, 21:29
Член совета директоров РЖД Сергей Степашин анонсировал приход в «Локомотив» специалистов из «Нижнего Новгорода».
— «Локомотив» может вылететь в этом сезоне?
— Нет, не может. Я уверен в этом. Я знаю нового председателя совета директоров. Этот человек любит футбол, он умеет работать, разбирается. Но команда, конечно же, должна играть лучше в следующем сезоне.
— Пообщались с руководством «Локомотива»?
— А мы вместе сидели на трибуне. Они сильно переживают. Для них спорт — не пустое место. Все в «Локомотиве» будет нормально, а в «Динамо» еще лучше.
— Прошлое руководство ответит за эти результаты?
— Это не ко мне вопрос. Я отвечаю за «Динамо». В РЖД я спортом не занимаюсь. Люди уже ушли, немцы уехали. Будут новые из «Нижнего Новгорода».
— Семин вернется когда-то в «Локомотив»?
— Не ко мне вопрос, опять же. Тренером — точно нет, это совершенно очевидно. Мы с ним друзьям, тренером я бы ему идти в «Локомотив» не посоветовал.
Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» рассматривает только Михаила Галактионова на пост главного тренера, альтернативных вариантов на данный момент у московского клуба нет. В настоящее время Галактионов возглавляет «Нижний Новгород».
Затем сообщалось, что переговоры между «Локомотивом» и «Нижним» находятся в активной фазе и близки к завершению. В данный момент руководство нижегородского клуба активно ищет замену на случай, если Галактионов уйдет в московский клуб.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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