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Сегодня, 21:29

Степашин анонсировал приход в «Локомотив» специалистов из «Нижнего Новгорода»

Антон Иванов

Член совета директоров РЖД Сергей Степашин анонсировал приход в «Локомотив» специалистов из «Нижнего Новгорода».

— «Локомотив» может вылететь в этом сезоне?

— Нет, не может. Я уверен в этом. Я знаю нового председателя совета директоров. Этот человек любит футбол, он умеет работать, разбирается. Но команда, конечно же, должна играть лучше в следующем сезоне.

— Пообщались с руководством «Локомотива»?

— А мы вместе сидели на трибуне. Они сильно переживают. Для них спорт — не пустое место. Все в «Локомотиве» будет нормально, а в «Динамо» еще лучше.

— Прошлое руководство ответит за эти результаты?

— Это не ко мне вопрос. Я отвечаю за «Динамо». В РЖД я спортом не занимаюсь. Люди уже ушли, немцы уехали. Будут новые из «Нижнего Новгорода».

— Семин вернется когда-то в «Локомотив»?

— Не ко мне вопрос, опять же. Тренером — точно нет, это совершенно очевидно. Мы с ним друзьям, тренером я бы ему идти в «Локомотив» не посоветовал.

Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» рассматривает только Михаила Галактионова на пост главного тренера, альтернативных вариантов на данный момент у московского клуба нет. В настоящее время Галактионов возглавляет «Нижний Новгород».

Затем сообщалось, что переговоры между «Локомотивом» и «Нижним» находятся в активной фазе и близки к завершению. В данный момент руководство нижегородского клуба активно ищет замену на случай, если Галактионов уйдет в московский клуб.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

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ФК Локомотив (Москва)
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Михаил Галактионов
4
1
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