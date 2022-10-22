Степашин намерен обсудить перестановки в «Локомотиве» с руководством клуба

Сегодня, 18:43
Член совета директоров РЖД Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо».
— Победа? Сегодня день рождения Яшина. Что я могу еще ждать? — сказал Степашин.
— Как вам перестановки в «Локомотиве»? Что думает «РЖД»?
— А вот сейчас поговорим с руководством.
Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 22 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования