Степашин назвал важнейшие матчи для «Динамо» в концовке сезона

Сегодня, 12:15
Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин в комментарии для «СЭ» высказался о последних результатах команды.
«Надеюсь, что концовку сезона не провалим. Психологически важен матч с «Зенитом». Неплохо сыграли с «Нижним», а с «Оренбургом» — повезло. Что касается игры на Кубок со «Спартаком», то верю в положительный результат», — сказал Степашин «СЭ».
На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.
В матче 26-го тура команда Марцела Лички на своем поле сыграет с петербуржцами. Встреча состоится 28 апреля. Начало — в 19.15 мск.