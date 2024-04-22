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Сегодня, 18:24

Степашин: «У «Динамо» были поставлены задачи — быть в тройке или взять Кубок»

Алина Савинова
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Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка на данный момент справляется с поставленными задачами.

«Тренер поставленные задачи пока выполняет, поэтому все обсудим по итогам сезона. Сейчас он работает с командой. Я надеюсь, что команда его не подведет, а он не подведет нас всех вместе. У нас были поставлены задачи — быть в тройке или взять Кубок. Так что и то и другое пока не снято с повестки дня. Хотя ситуация непростая, есть и другие команды. Вчера «Спартак» всех удивил в «Ростове», — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

После 24 матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 41 очком. В матче 25-го тура бело-голубые одержали победу над «Пари НН» (4:1).

Источник: КП Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Сергей Степашин
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