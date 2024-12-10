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Степашин: «Судьи защищают друг друга, как корпорация»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал судейский скандал в российском футболе.

«Я думаю, если есть факты, достаточно просто их доказать, если есть человек, который приходил, у которого есть данные. Вопрос в другом, мы уже много раз говорили о судействе. Конечно, департамент по судейству должен, на мой взгляд, возглавлять человек не ангажированный и не из судейского корпуса, прекрасно знающий футбол. Потому что, к сожалению, судьи защищают друг друга, как корпорация, а потом уже правила футбола. Хотя последние матчи прошли, вроде бы все честно было. В том числе и в игре «Краснодар» — «Локомотив», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением о наличии коррупции в отечественном судействе. Чиновник запустил кампанию под названием «Чистый спорт», где призывает бороться за честность и справедливость в российских спортивных соревнованиях.

Источник: КП Спорт
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Сергей Степашин
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