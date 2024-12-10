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Сегодня, 07:37

Степашин: «В «Зените» не так много отечественных футболистов, Семаку надо что-то делать»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о выступлении «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Вопрос мотивации. Я уже говорил, что многим бразильцам неинтересно. В питерском «Зените» не так много отечественных футболистов играет и очевидно, что Семаку надо что-то делать. Но это проблема питерского «Зенита», а не московского «Динамо», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».

Источник: КП Спорт
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ФК Зенит
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