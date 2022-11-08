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Сегодня, 19:32

Степашин — о выступлении «Динамо» в РПЛ: «В последних пяти матчах встали на путь, что был до Йокановича»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о выступлении бело-голубых в первом круге чемпионата России.

— Почему «Динамо» так штормит сейчас?

— Думаю, что последние 5 матчей команда встала на тот путь, который был. Йокановича почувствовали как тренера, стали более сыгранными. Команда по сути новая, мы потеряли 6 лучших игроков, что говорить. Один Ордец чего стоил или Шиманьский. С ЦСКА будем биться по-настоящему!

На данный момент «Динамо» с 26 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

13 ноября бело-голубые встретятся с ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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