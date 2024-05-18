Степашин пообещал надеть футболку с автографом Лички после победы в Краснодаре

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подарил члену советов директоров московского клуба Сергею Степашину футболку со своим автографом.

Степашин: Я ее надену (футболку) после победы в Краснодаре или даже ничьи. А может быть, и послезавтра.

Личка: Послезавтра? Это было бы супер.

Степашин: Я очень верю, что все будет нормально до Краснодара. Хотя я очень уважаю Галицкого, это отличный человек, прекрасный стадион, но «Динамо» лучше сегодня.

Марцел Личка и Сергей Степашин. Фото Константин Белов, «СЭ»

В матче 29-го тура РПЛ, который прошел 18 мая, бело-голубые одержали победу над «Крыльями Советов» (4:1). На данный момент команда Лички лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 56 очками.

В заключительном туре сезона «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром», который идет третьим в РПЛ. Матч пройдет 25 мая.