Степашин поздравил Смолова с 100-м голом в РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

Форвард динамовцев Федор Смолов реализовал пенальти в игре с железнодорожниками и забил свой 100-й гол в премьер-лиге.

— Какая игра, такая и победа, — сказал Степашин. — Хорошая победа сегодня, честная и чистая. Федя забил сотый мяч в чемпионате России, поздравляю его с этим.

— «Динамо» начало исправление ситуации?

— Да, начало потихоньку. Последние две игры были прямо очень хорошими.

Федор Смолов стал восьмым футболистом, которому удалось добраться до отметки в 100 голов в РПЛ. В нынешнем сезоне он может опередить Сергея Семака (102 гола) и Романа Павлюченко (104).