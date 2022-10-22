Степашин поздравил Смолова с 100-м голом в РПЛ

Сегодня, 21:35
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.
Форвард динамовцев Федор Смолов реализовал пенальти в игре с железнодорожниками и забил свой 100-й гол в премьер-лиге.
— Какая игра, такая и победа, — сказал Степашин. — Хорошая победа сегодня, честная и чистая. Федя забил сотый мяч в чемпионате России, поздравляю его с этим.
— «Динамо» начало исправление ситуации?
— Да, начало потихоньку. Последние две игры были прямо очень хорошими.
Федор Смолов стал восьмым футболистом, которому удалось добраться до отметки в 100 голов в РПЛ. В нынешнем сезоне он может опередить Сергея Семака (102 гола) и Романа Павлюченко (104).
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