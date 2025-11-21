Степашин рассказал, при каком условии Гусев будет утвержден главным тренером «Динамо»

Сегодня, 19:17
Член совета директоров и глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин обратился к игрокам московской команды с просьбой поддержать Ролана Гусева, который занял пост исполняющего обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина.
«Хотел бы, чтобы вы поддержали Ролана Гусева и его команду. Если выиграем четыре матча, даю слово офицера: будем работать дальше вместе», — сказал Степашин на встрече с футболистами «Динамо» в Новогорске, видео которой бело-голубые опубликовали в своем Telegram-канале.
17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Он заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России, которую возглавляет с 2021 года.
Бело-голубые набрали 17 очков за 15 туров РПЛ сезона-2025/26 и занимают 10-е место в турнирной таблице.
АйЯЯйКиН-СССР
не надо позорить офицеров, господин Степашин...:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
21.11.2025
Влад
Сурово. Это вам не усы сбрить.
21.11.2025
Djin Ignatov
Какой ты Офицер ????!!!! Ты держал Занзибара пока тот не ОПУСТИЛ твою же команду Динамо до 3 очков от вылета ! Ты посмотри на себя офицер ? Ты к армии и близко не стоял ! Ты и довел команду Динамо , боясь уволить этого тренеришку ! Таких надо гнать из клуба !! Как ваыгнал его из премьеров Ельцин !! Да и был он ВСЕГО 2.5 месяца Премьером !! ПОЗОР !! Ты и в Динамо все время тянул ! Акакий Акакьевич- Как бы чего не вышло !!
21.11.2025
ёzhic8
Нормально так. Выиграй четыре матча и сыграешь пятый (бесплатно)
21.11.2025
Kirill Boglovsky
Нуачо - офицер, мужик, дал слово, возьмет и обратно )
21.11.2025
Kirill Boglovsky
Махачкала, Ахмат, Спартак и Зенит? Причем в последнем выигрывать как будто и не обязательно.
21.11.2025
Dron56
Нет слов , опять цирк... Лучше бы рассказал кто Карпина в Динамо привел и дал добро на все безобразия.
21.11.2025
Павел Заблоцкий
Гусев уже работал с Динамо до Карпина... и его подвинули... верить слову офицера может только его жена... ибо не безгрешны офицеры и чем выше сидят тем меньше чести....
21.11.2025
Slim Tallers
Это насмешка над Гусевым,учитывая календарь. Самый простой соперник - Махачкала,а попробуй ещё её обыграть.
21.11.2025
Sergey Markelov
До чего ж мерзкий это Степашин, помню еще по Питеру
21.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Хорошо сказал. У нас Медведев напрягся, что Степашин будет спикером покруче.
21.11.2025
narodovolets .
он знает что сказать.Махачкала,Ахмат в гостях, Зенит и Спартак)))
21.11.2025
Ни кто кроме нас
Слово офицера… Посмотрим
21.11.2025
gan75
Понятно, по Гусеву решение принято. Слово "офицера", пля...
21.11.2025
ViktorDiktor®
Почему не 3 или не 5, а то и все в этом году ?:joy:
21.11.2025
За спорт!
Непростое условие, да и словом офицера не разбрасываются.
21.11.2025
петя
Пускай Гусев дерзает, а вдруг получится!
21.11.2025
svnest
в таком возрасте люди обычно становятся мудрыми и не совершают опрометчивых поступков... я про слово офицера...
21.11.2025
Saiga-спринтер
А если не выиграют оставшиеся матчи до зимней спячки в РПЛ? Гусев должен работать без всяких "если", и без приставки - и.о.
21.11.2025
ФОКСИ
2-а,из которых, будут в стыках с ФНЛ.....
21.11.2025
Pol Pol
Хорошая фотка, правдивая ... некогда злые собаки, ( ещё недалечье, ещё в прошлом году ) теснятся у ног лошадей, сбиваясь на скулёж .... всё как в .... Собаке Баскервилей ! А в цетре, сам сэр Хюго .... и что поразительно, живой по сих пор ! А где же .... Белый Пудель ? Вырезали уже, что ль ?
21.11.2025
Информация_100%
21.11.2025
ФОКСИ
"Бухгналтер" официально всего лишь член наблюдательного совета....теперь понятно, кому Динамо должно быть блегодарно своему состоянию ......
21.11.2025
Valery Grigoryev
Если выиграют 4 матча из скольки? Из 15 оставшихся до конца сезона?
21.11.2025
ФОКСИ
Еслм вспомнить "клоуны уехали, а цирк- остался."..то этот на манеже еще круче Гафина.....
21.11.2025