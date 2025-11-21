Видео
Сегодня, 19:17

Степашин рассказал, при каком условии Гусев будет утвержден главным тренером «Динамо»

Алина Савинова
Игроки и тренерский штаб «Динамо» с консультативным советом и партнерами.
Фото ФК «Динамо»

Член совета директоров и глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин обратился к игрокам московской команды с просьбой поддержать Ролана Гусева, который занял пост исполняющего обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Хотел бы, чтобы вы поддержали Ролана Гусева и его команду. Если выиграем четыре матча, даю слово офицера: будем работать дальше вместе», — сказал Степашин на встрече с футболистами «Динамо» в Новогорске, видео которой бело-голубые опубликовали в своем Telegram-канале.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Он заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России, которую возглавляет с 2021 года.

Бело-голубые набрали 17 очков за 15 туров РПЛ сезона-2025/26 и занимают 10-е место в турнирной таблице.

25

  • АйЯЯйКиН-СССР

    не надо позорить офицеров, господин Степашин...:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    21.11.2025

  • Влад

    Сурово. Это вам не усы сбрить.

    21.11.2025

  • Djin Ignatov

    Какой ты Офицер ????!!!! Ты держал Занзибара пока тот не ОПУСТИЛ твою же команду Динамо до 3 очков от вылета ! Ты посмотри на себя офицер ? Ты к армии и близко не стоял ! Ты и довел команду Динамо , боясь уволить этого тренеришку ! Таких надо гнать из клуба !! Как ваыгнал его из премьеров Ельцин !! Да и был он ВСЕГО 2.5 месяца Премьером !! ПОЗОР !! Ты и в Динамо все время тянул ! Акакий Акакьевич- Как бы чего не вышло !!

    21.11.2025

  • ёzhic8

    Нормально так. Выиграй четыре матча и сыграешь пятый (бесплатно)

    21.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Нуачо - офицер, мужик, дал слово, возьмет и обратно )

    21.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Махачкала, Ахмат, Спартак и Зенит? Причем в последнем выигрывать как будто и не обязательно.

    21.11.2025

  • Dron56

    Нет слов , опять цирк... Лучше бы рассказал кто Карпина в Динамо привел и дал добро на все безобразия.

    21.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    Гусев уже работал с Динамо до Карпина... и его подвинули... верить слову офицера может только его жена... ибо не безгрешны офицеры и чем выше сидят тем меньше чести....

    21.11.2025

  • Slim Tallers

    Это насмешка над Гусевым,учитывая календарь. Самый простой соперник - Махачкала,а попробуй ещё её обыграть.

    21.11.2025

  • Sergey Markelov

    До чего ж мерзкий это Степашин, помню еще по Питеру

    21.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Хорошо сказал. У нас Медведев напрягся, что Степашин будет спикером покруче.

    21.11.2025

  • narodovolets .

    он знает что сказать.Махачкала,Ахмат в гостях, Зенит и Спартак)))

    21.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Слово офицера… Посмотрим

    21.11.2025

  • gan75

    Понятно, по Гусеву решение принято. Слово "офицера", пля...

    21.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Почему не 3 или не 5, а то и все в этом году ?:joy:

    21.11.2025

  • За спорт!

    Непростое условие, да и словом офицера не разбрасываются.

    21.11.2025

  • петя

    Пускай Гусев дерзает, а вдруг получится!

    21.11.2025

  • svnest

    в таком возрасте люди обычно становятся мудрыми и не совершают опрометчивых поступков... я про слово офицера...

    21.11.2025

  • Saiga-спринтер

    А если не выиграют оставшиеся матчи до зимней спячки в РПЛ? Гусев должен работать без всяких "если", и без приставки - и.о.

    21.11.2025

  • ФОКСИ

    2-а,из которых, будут в стыках с ФНЛ.....

    21.11.2025

  • Pol Pol

    Хорошая фотка, правдивая ... некогда злые собаки, ( ещё недалечье, ещё в прошлом году ) теснятся у ног лошадей, сбиваясь на скулёж .... всё как в .... Собаке Баскервилей ! А в цетре, сам сэр Хюго .... и что поразительно, живой по сих пор ! А где же .... Белый Пудель ? Вырезали уже, что ль ?

    21.11.2025

  • Информация_100%

    21.11.2025

  • ФОКСИ

    "Бухгналтер" официально всего лишь член наблюдательного совета....теперь понятно, кому Динамо должно быть блегодарно своему состоянию ......

    21.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Если выиграют 4 матча из скольки? Из 15 оставшихся до конца сезона?

    21.11.2025

  • ФОКСИ

    Еслм вспомнить "клоуны уехали, а цирк- остался."..то этот на манеже еще круче Гафина.....

    21.11.2025

    Ролан Гусев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    Сергей Степашин
