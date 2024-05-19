Степашин: «Личка мне обещал играть с «Краснодаром» только на победу»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о разговоре с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой и владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким на тему чемпионской гонки в РПЛ.

«Раскрою маленькую тайну. Мы вчера с Марцелом Личкой переговорили. Он мне, кстати, футболку подарил сразу после матча. Я ему сказал: «Только не играть на ничью». У нас и в сборной были проблемы. Играя на ничью, никогда не выигрываешь. Он говорит: «Да нет, будем играть на победу». Это первое. А второе, где-то с месяц назад мы с Сергеем Николаевичем Галицким обсуждали футбольную тему. Я глубоко уважаю этого человека. Он говорит: «Такое было бы счастье, если бы 25-го числа «Динамо» и «Краснодар» сыграли за первенство страны. Вот это было бы здорово», — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» в заключительном туре сезона пройдет в субботу, 25 мая. На данный момент бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ с 56 очками. «Быки» (53) располагаются на второй позиции.