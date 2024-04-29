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Сегодня, 02:47

Степашин — о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Концовка чемпионата будет интересной»

Сергей Разин
корреспондент
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Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями от победы команды в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

— Игра была, конечно, равной, напряженной, — приводит слова Степашина «КП». — Без большого количества голевых моментов. Но первое, что мне понравилось, это игра «Динамо» в обороне. Очень надежно сыграл и наш вратарь Антон Шунин. Но и конечно блестяще провел матч Костя Тюкавин, отлично держал мяч и гол забил.

— Теперь «Динамо» играет со «Спартаком» в Кубке, успеет команда восстановиться?

— Успеем, еще трое суток. Завтра отдых. Во вторник тренировка. А в среду, 1 мая, играем в 18:00. У нас должок... Верней у «Спартака» перед нами. Рассчитываю, что пройдем дальше и в Кубке. Только что поздравил ребят у кромки поля, попросил Костю Тюкавина, чтобы он также «Спартаку» забил в Кубке.

— И что он ответил?

— Что забьет.

— Теперь ясен секрет динамовских голов...Чемпионская гонка ожила?

— Безусловно. Если завтра «Краснодар» выигрывает, он выходит в лидеры. И «Динамо» подтянулось. Так что концовка первенства будет интересной, и на верху, и в нижней части таблицы.

«Зенит» (50 очков) лидирует в РПЛ, на втором месте — «Краснодар» (49, один матч в запасе), «Динамо» (47) — третье.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-stepashin-poprosil-kostyu-tyukavina-zabit-takoj-zhe-gol-spartaku-kak-i-zenitu/
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Сергей Степашин
0
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