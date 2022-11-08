Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:29

Степашин — о поражении «Динамо» от «Ростова»: «Наш Комличенко сделал все, чтобы мы пропустили»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Новости

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал поражение московской команды от «Ростова» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).

— Впереди у «Динамо» матч с ЦСКА.

— Очень надеемся на победу после обидного поражения от «Ростова» ... Считаю, что с «Ростовом» был один из лучших матчей, если не лучший по всему, кроме голов. Так случилось, что наш Комличенко, который не вписался в «Динамо», сделал все, чтобы мы пропустили. В ЦСКА надо сыграть в тот же футбол, что «Ростовом», но забить!

Бело-голубые с 26 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» поднялся на 3-ю позицию, набрав 32 очка.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Сергей Степашин
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская компания FSG выставила «Ливерпуль» на продажу
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Степашин — о выступлении «Динамо» в РПЛ: «В последних пяти матчах встали на путь, что был до Йокановича»
Главный тренер «Оренбурга» объяснил, почему не уехал из России после 24 февраля
Личка: «Хочется, чтобы человек включил матч «Оренбурга» и не переключал на другой канал»
Абаев считает, что в адрес Чистякова прозвучали нелепые обвинения
Личка сравнил Сычевого и Агаларова
Личка назвал главную проблему российских футболистов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Степашин о призе «Джентльмен года» Фомину: «Пожелали, чтобы не затягивал с призом лучшему футболисту страны»

Главный тренер «Оренбурга» объяснил, почему не уехал из России после 24 февраля