Степашин — о судействе в РПЛ: «В детстве играли в футбол либо с судьей, либо по-честному»

Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал работу главного арбитра матча 6-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром» (0:1) Сергея Карасева.

28 августа «Динамо» одержало разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 5:1 в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Да, мы разгромили «Крылышки». После того, что случилось в игре с «Краснодаром», когда господин Карасев не поставил пенальти... Ну, как-то думали, что народ расстроится. Но пришло 15 тысяч человек. Приходит на «Динамо» и Лев Валерьянович Лещенко, говорит, что, слава богу, у нас есть прекрасная возможность пообщаться...

Ну и Карасев, слава богу, не был судьей. Я Сергея Карасева знаю лично давно, мы как-то летели в одном самолете. Ну, я знаю, человек профессиональный, мне казалось, что честный, порядочный. Но все видели, вся страна, что это чистый пенальти. Ну, извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ. А знаете, что удивительно: мы подали протест, и судейская коллегия не могла найти еще одного человека, чтобы проголосовать, что Карасев был неправ. Понимаю, что с судьями бороться бесполезно. Хотя — почему бы и нет...

«Динамо» даже с таким судейством идет в лидерах? Мы тут как-то с друзьями вспоминали, что когда мы играли в футбол во дворе в Ленинграде, то говорили, давайте либо с судьей, либо по-честному», — цитирует Степашина «КП».

«Динамо» идет на 4-м месте в туурнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Следующий матч команда проведет на выезде против «Оренбурга» в 7-м туре РПЛ 1 сентября, начало — в 15.00 по московскому времени.