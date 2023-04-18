Степашин: «Знаете, сколько всего в «Динамо» человек сейчас? Полтора миллиона!»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал об истории создания московского клуба.

«Дзержинский поддержал эту инициативу, а исходила она от сотрудников тогда Главного политического управления. И они предложили создать это общество в первую очередь для сотрудников органов безопасности и правопорядка, чтобы они были спортивные, готовые защищать свою Родину. Дзержинский поддержал идею и стал первым почетным председателем общества «Динамо». Это было в далеком 1923 году, когда наша страна стала восстанавливаться после Гражданской войны», — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

Также он ответил на вопрос, кто его самые любимые динамовцы.

«Конечно, это Лев Яшин. Безусловно, биатлонист Вячеслав Тихонов, борец Саша Карелин, гимнастка Людмила Турищева, футболист Олег Блохин, это наши выдающиеся фигуристы Пахомова и Горшков. И, конечно, наши славные хоккеисты Виталий Давыдов, Валерий Васильев и Александр Мальцев. Я только часть назвал, потому что у нас сегодня 1300 динамовцев играют во всех разных наших сборных. А всего знаете, сколько в «Динамо» человек сейчас? Полтора миллиона! Такого общества больше в нашей стране и мире нет», — добавил Степашин.

«Динамо» было основано18 апреля 1923 года. Сегодня клубу исполнилось сто лет. Московская команда является 11-кратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР по футболу. В российской истории клуба на счету динамовцев победа в национальном кубке сезона-1994/95.