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Сегодня, 15:38

Степашин: «Тюкавину надо еще одного нападающего, чтобы он не скучал»

Алина Савинова
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Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какого игрока московской команде не хватает для того, чтобы побороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Ну я думаю не помешают два защитника — правый и левый. Должны быть острые фланги. Хотя полузащита уже неплохая. Ну, и Косте Тюкавину надо еще одного нападающего, чтобы он не скучал и понимал, что рядышком кто-то дышит в спину. Конкуренция — это всегда хорошо», — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

В субботу, 20 июля, «Динамо» на своем поле обыграло «Факел» в матче 1-го тура РПЛ нового сезона (3:1). В следующем туре бело-голубые 27-го числа примут «Локомотив».

Источник: КП Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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