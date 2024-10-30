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Сегодня, 10:45

Степашин сравнил Тюкавина и Кокорина

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» сравнил по уровню таланта Константина Тюкавина и Александра Кокорина.

— А кто, по-вашему, талантливее — Тюкавин или Кокорин?

— У них данные немного разные. Юрий Палыч Семин мне как-то объяснял: Кокорин мог бежать, развернуться, не сбавляя при этом скорость. Такое от Бога. А Тюкавин — это талант, помноженный на потрясающее трудолюбие. Ему 22 года. Но он уже взрослый, состоявшийся человек!

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Александр Кокорин
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин

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