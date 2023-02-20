Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:12

Степашин заявил, что Захарян останется в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-премьер, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что полузащитник Арсен Захарян останется в московском клубе.

«Арсен будет играть. Будут предложения — будем рассматривать. Его возможный переход в турецкий клуб — фейк. Он не смог перейти в «Челси» из-за политики? Да, там были заявки, они должны были перечислить средства — но все заблокировано, поэтому нет. А играть в Турции в среднем чемпионате, я думаю, Арсену неинтересно. Уж если играть, то либо в немецком, либо в испанском первенстве. Но пока он хорош и здесь. Надо немного укрепить себя и физически, и морально. Я думаю, что у Арсена хорошее будущее, я в этом абсолютно убежден. Рано ли ему уезжать? Он все прекрасно понимает. Чуть подтянется и будет играть как Хвича Кварацхелия, который сейчас блестяще выступает в «Наполи» и считается одним из лучших игроков итальянского футбола. А начинал он у нас в «Локомотиве», а потом был в «Рубине», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ренан: «В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив»

Пономарев заявил, что ЦСКА нужен игрок как Бакаев