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Сегодня, 12:07

Агент Барача: «Матео восстановится через месяц и вернется в «Крылья Советов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Стипе Лапич рассказал о ситуации с будущим защитника «Крыльев Советов» Матео Барача.

Барач в зимнее трансферное окно перешел в бельгийский «Остенде» на правах аренды.

«Барач пока лечится, восстановление идет по плану. Думаю, где-то через месяц он снова будет готов играть. Что касается будущего, по состоянию на сегодняшний день по окончании сезона он вернется в «Крылья Советов», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

В составе «Остенде» Барач провел четыре матча. Действующее соглашение 28-летнешл хорвата с «Крыльями» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-baracha-mateo-vosstanovitsya-cherez-mesyats-i-vernetsya-v-kry-l-ya-sovetov/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Матео Барач
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