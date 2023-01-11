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Сегодня, 19:15

Агент Лапич: «Каймаков должен играть в основном составе «Торпедо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Стипе Лапич, который представляет интересы молдавского полузащитника «Торпедо» Михаила Каймакова, считает, что его клиент должен играть в основном составе московского клуба.

Молдавский футболист выступает за «Торпедо» на правах аренды из «Славен Белупо» до конца сезона.

«Михаил вернулся в расположение «Торпедо», он сказал, что все нормально, тренируется, старается. Есть надежда на то, что команда усилится и останется в премьер-лиге. Будет ли у Каймакова больше игрового времени? Талалаев ничего не обещал. Но мое мнение — Михаил должен точно играть в основном составе, легко», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл за «Торпедо» 11 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-moe-mnenie-kajmakov-dolzhen-igrat-v-osnovnom-sostave-torpedo/
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