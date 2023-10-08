Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:06

Стипиди назвал Абаскаля очень слабым специалистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский функционер и футбольный эксперт Павел Стипиди не выделил фаворита в дерби «Спартак» — ЦСКА.

«Думаю, игра будет равна, потому что у «Спартака» не плохой состав и есть скамейка. У ЦСКА хороший состав, но нет скамейки, хороший тренер. У красно-белых такого тренера нет и сколько бы ему не пели дифирамбы, он все равно очень слабый специалист. Я не думаю, что «Спартак» сегодня фаворит, в том состоянии, в котором находится команда после двух поражений, его очень трудно назвать фаворитом», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11203976-stipidi-abaskal-ochen-slabyj-specialist-ne-dumayu-chto-spartak-favorit-v-matche-s-cska.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
«Северсталь» забросила «Сочи» 10 шайб в матче КХЛ
Жиру — о сэйве в воротах «Милана»: «Благодарю перекладину»
В Москве в возрасте 36 лет умер клавишник «Руки вверх» Владимир Капырин
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
«Крылья» уступают «Пари НН» после первого тайма. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Пари НН» — «Крылья Советов»: хозяева ведут после первого тайма
«Пари НН» — «Крылья Советов»: Севикян вывел хозяев вперед
Булыкин предсказал результативную ничью в матче «Спартак» — ЦСКА
Тихонов ждет голов в матче между «Динамо» и «Факелом»
10 самых огненных дерби «Спартак» — ЦСКА: Акинфеев, Веллитон и Вагнер Лав
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин предсказал результативную ничью в матче «Спартак» — ЦСКА

«Пари НН» — «Крылья Советов»: Севикян вывел хозяев вперед