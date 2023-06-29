Стипиди: «Ну какой «Аугсбург» для Помазуна, какая Испания? Все это сказки венского леса»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди прокомментировал информацию об интересе «Аугсбурга» и испанских клубов к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну.

«Я все это называю сказками венского леса. Какой-то агент кому-то что-то сказал или кто-то другой что-то где-то сболтнул, а журналист эту чушь услышал и написал. Те люди, которые это печатают, вообще ничего не соображают в футболе. Ну какой «Аугсбург» для Помазуна, какая Испания? В чемпионатах Франции, Италии, Германии, Испании практически все вратари свои. Только в Англии клубы любят покупать вратарей-иностранцев. Про Помазуна — очередная утка, парня дергают туда-сюда. До кучи можно еще добавить, что им интересуются «Бешикташ» и «Фенербахче», которые потом дадут опровержение и скажут, что они не знают, кто он такой. Все это было, все мы это уже проходили. Не надоело лепить горбатого?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

На данный момент Помазун выступает в составе «Урала» на правах аренды из ЦСКА. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за екатеринбуржцев и 7 из них отстоял на ноль.