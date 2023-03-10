Стипиди объяснил, почему под руководством Бердыева «Сочи» заиграл лучше

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», объяснил, почему под руководством Курбана Бердыева «Сочи» заиграл лучше, чем при Вадиме Гаранине.

«В чем заключалась проблема «Сочи»? У команды был молодой и при этом очень приличный тренер Федотов. Потом он ушел, и вместо него взяли Гаранина, который для Премьер-лиги был вообще не готов абсолютно. Как могли тренера, который раньше работал на уровне Второй лиги и немного — Первой, привести в клуб РПЛ, попадавший в тройку и практически не выходивший из пятерки? Я не знаю, куда смотрело руководство «Сочи» и почему приняло такое решение. Поэтому и произошел у команды сумасшедший спад. в «Сочи» взяли Бердыева. Он тренер действительно очень опытный. И футболистом был весьма приличным в советское время. Журналисты пишут, что Бердыев в последнее время не работал, но даже смешно это слушать. Когда у человека есть мастерство, он все равно гайки закрутит», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру»

Бердыев работал в «Кристалле», «Рубине», «Ростове», «Кайрате», «Тракторе» (Тебриз) и других клубах. В декабре 2022 года 70-летний специалист возглавил «Сочи».