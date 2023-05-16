Стипиди: «Если «Химки» вылетят в первую лигу, то в следующем сезоне с Талалаевым вернутся обратно в РПЛ»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался об игре «Химок» под руководством Андрея Талалаева.

«Недоброжелатели говорили, что в «Химках» у Талалаева ничего не получится, что он поменял уже три команды за сезон. Я вам еще раз говорю: он очень сильный тренер, и в матче со «Спартаком» он показал это на всю страну. Команда, которая не имеет таких человеческих ресурсов, как «Спартак», играла наравне с ним и должна была выиграть, но не хватило у футболистов «Химок» опыта, не хватило сил для победы. Сейчас скажут, что Стипиди так говорит, потому что симпатизирует Талалаеву. Нет — я просто знаю уровень тренеров, которые сегодня работают у нас в премьер-лиге. И Талалаев на данный момент один из сильнейших тренеров нашего чемпионата. «Химки» еще поборются за то, чтобы остаться, но если даже вылетят, то в следующем сезоне, я думаю, они с Талалаевым вернутся обратно в премьер-лигу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

По итогам 27 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков. 20 мая подмосковная команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдет в 19.00 по московскому времени.