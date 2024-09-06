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Сегодня, 08:05

Стипиди: «После ухода Рангника у «Локомотива» пошло развитие. Уверен, что все будет нормально»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный функционер Павел Стипиди оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне.

«После поражения от «Краснодара» многие начали глумиться над «Локомотивом», кричать, что он чемпион на один день. Глупо так говорить. На сегодняшний день «Локомотив» достаточно сильная команда. Думаю, все видели прекрасно, что проигрыш был у него абсолютно не по игре. У всех вратарей бывают провальные матчи. Не надо нападать на Лантратова. До этого он практически полтора сезона играл прекрасно. Футболисты в «Локомотиве» молодые, Галактионов тоже молодой тренер.

По глазам ребят видно, как они отдаются игре. Когда их меняют, они уходят достаточно уставшие и с сожалением. Про них нельзя сказать, что они выходят на поле в сухой майке и уходят с него в сухой майке. После ухода Рангника и других немцев у «Локомотива» пошло развитие. Больше чем уверен, что там будет все нормально. Игра «Локомотива» мне нравится, она по-настоящему футбольная, — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» после семи туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Локомотив (Москва)
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