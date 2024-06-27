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27 июня, 23:50

Стипиди оценил переход Козлова в «Краснодар»

Виктория Кравченко
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Футбольный функционер Павел Стипиди рассказал, что думает о переходе в «Краснодар» 19-летнего полузащитника Данилы Козлова.

«Козлов — это молодой, таланливый и хорошо обученный футболист. Если журналисты не раздуют ему ноздри, то парень будет прогрессировать. Считаю его большим активом для «Краснодара». Козлов не Смолов. Важно ведь приобретать футболистов, которых можно будет продать с пользой. На данный момент академия «Краснодара» не дает такого выхлопа, какого хотел бы хозяин клуба. Не знаю, по какой причине», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

27 июня «Краснодар» объявил о подписании контракта с 19-летним россиянином на пять лет.

В минувшем сезоне Козлов провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005665906_stipidi_esli_kozlovu_ne_razduyut_nozdri_on_budet_progressirovat
ФК Краснодар
Данила Козлов (ФК Краснодар)
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