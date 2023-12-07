Стипиди отреагировал на дисквалификацию Абаскаля за стычку с Беришей

Российский функционер Павел Стипиди поделился мыслями после новости о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на два матча.

«На данный момент у нас КДК решает, кого дисквалифицировать и насколько из принципа, в какой команде есть нарушитель. Если он в «Зените» или «Спартаке», то это будет занижено, если «Урал», «Балтика» или «Факел» с «Краснодаром», то наказание будет завышено. Как случилось, что Кордобу на четыре матча дисквалифицировали. Да, совершил глупость и ошибку футболист, обескровил сейчас команду, думаю, его и клуб накажет. Непонятно вообще, для чего это было сделано. Вот, появляется главный тренер «Локомотива», который с ног до головы обматерил бригаду и ему дали две игры! Неужели все вокруг дураки и не видят, что «Краснодар» обескровили, чтобы команда не обыграла «Оренбург». Для меня это достаточно ясно», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

Абаскаль получил дисквалификацию на три матча, один из которых — условно, за поведение в игре 17-го тура с «Ахматом» (1:2). Он толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который прибежал праздновать гол к трибуне у скамейки красно-белых.