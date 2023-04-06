Стипиди: «Поражаюсь, как бывшие спартаковские партнеры полощут Юрана в прессе»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался о том, что Сергей Юран сменил Артема Горлова на посту главного тренера «Пари НН».

«Горлов — грамотный молодой специалист. Но я все-таки придерживаюсь того мнения, что нельзя перескакивать со второй лиги в премьер-лигу. Горлову надо было перед этим дольше поработать в «Енисее», чтобы набраться другого опыта. Но ничего страшного, он молодой человек, еще наберется опыта и вернется в премьер-лигу. К Юрану можно относиться по-разному. Кстати, я поражаюсь, как бывшие спартаковские партнеры полощут его в прессе. Люди вместе играли, а сейчас показывают, как они друг друга не любят. Это просто сумасшествие. Сегодня для «Пари НН», конечно, нужен такой тренер, как Юран. Он опытный человек, и как футболист он играл на высоком уровне. У Юрана есть харизма — иностранное слово, то есть тренерская сила и компетентность», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

4 апреля стало известно о том, что Юран стал новым главным тренером нижегородской команды.

На данный момент «Пари НН» идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 21 тур.