Стипиди: «В матче «Спартак» — «Краснодар» нет фаворита. Кто победит, я не знаю»

Функционер и селекционер Павел Стипиди рассказал о своих ожиданиях от матча 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

«Встретятся две команды, показывающие интересный футбол. И там, и там достаточно много молодых амбициозных футболистов. Поэтому нет фаворита в этом матче. Кто победит, я не знаю. Скорее всего, тот, кто забьет первым, но не факт. Кто мог предсказать, что в кубковом матче «Краснодар» — «Крылья Советов» самарцы сравняют счет? Но «Краснодар», можно сказать, сам забил себе два мяча. Это говорит о том, что у него нет на сегодняшний день защитников в центре и с краю, которые могли бы играть в правильный и умный футбол. Я не говорю, что у «Крыльев» плохая команда. Наоборот, она хорошая, тоже с молодыми футболистами и с приличным тренером. Уверен, Осинькин все прекрасно понимает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Матч между командами пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).