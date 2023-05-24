Стипиди: «Очнитесь! Не губите молодого Кокшарова, посмотрите, что сделали с Захаряном»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался об ажиотаже вокруг форварда «Краснодара» Александра Кокшарова.

«Зачем возносить молодого парня до небес? Зачем кричать, что Кокшаров стал автором самого молодого гола «Краснодара» в премьер-лиге? Там такое нести стали... Даже отца подняли, интервью с ним сделали. Я не знаю, для чего его отец давал это интервью. Он что, не понимает, что мальчишку не надо сейчас трогать? Футболист только начал играть и еще ничего не сделал. Что это за безобразие такое? Зачем уничтожать молодого игрока? Вы что, не понимаете, что эти пацаны сегодня психологически совсем слабенькие? Вы на Захаряна посмотрите, что сделали с ним, талантливым футболистом. Журналисты, товарищи, очнитесь! Не губите молодого игрока!» — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Стипиди.

В матче 28-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0) 18-летний Кокшаров отметился забитым голом. Всего в чемпионате России нападающий провел 5 игр.

В составе «Краснодара» Кокшаров в сезоне-2020/21 стал чемпионом ЮФЛ среди игроков до 18 лет, а в сезоне-2021/22 — серебряным призером ЮФЛ до 19 лет.