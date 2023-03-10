Стипиди прокомментировал выступление «Краснодара» в начале 2023 года

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», прокомментировал выступление «Краснодара» в начале 2023 года и оценил дальнейшие перспективы «быков».

«Результат у Ивич будет. То, что сыграли в последнем матче 2:2, это не показатель. «Торпедо» воспользовалось двумя случаями, а у «Краснодара» было пять-семь моментов, которые он не использовал. Уже сегодня пытаются писать, что пока не стоит вопрос о снятии Ивича. А они кто такие вообще, что будут решать за Галицкого? Когда Галицкий принимал здесь гостей из Москвы, когда они ели и пили за его счет, гуляли, отдыхали, они писали хорошие вещи. Рассказывали, какой сильный тренер Мусаев, еще кто-то, как все здорово у Галицкого. А потом, как перестали их принимать здесь на халяву, извините за выражение, так все кончилось, и вдруг стал для них плохой Галицкий. Три матча — это же не показатель. Когда доиграют весенний отрезок, тогда и будет видно, кто из приобретений пришелся ко двору, а кто — нет. Но так поливать грязью тренера, которого вы не знаете», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров «Краснодар» находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Лидирует — «Зенит» (45 очков).