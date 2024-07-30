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Сегодня, 07:44

Стипиди — о «Факеле»: «Ничего себе системная работа — чуть ли не каждые полгода тренера меняют»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футбольный функционер Павел Стипиди считает, что в «Факеле» необходимо менять менеджмент.

«Такая система назначения тренеров, которая действует в «Факеле», пагубна для любого клуба. Я прочитал высказывание гендиректора о том, что это у них системная работа. Ничего себе системная работа! Чуть ли не каждые полгода тренера меняют.

Я уважаю Воронеж. Судил там, знаю многих людей оттуда. Болельщики у «Факела» прекрасные. Открыли в городе новый стадион — здорово. Но мне кажется, что слишком задержалась там группа москвичей, которые рулят всем в клубе. Пора прийти к делу более колоритным фигурам. В «Факеле» нужно менять менеджмент, а не тренеров раз за разом, спуская на них всех собак. Если продолжится в том же духе, Воронеж будет претендовать на вылет из премьер-лиги», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» (0 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после двух туров. Команда Игоря Черевченко в первых матчах уступила московскому «Динамо» (1:3) и «Акрону» (0:2).

В следующей игре воронежцы на выезде сыграют против «Зенита» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет 30 июля. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005701041_stipidi_v_fakele_slishkom_zaderjalas_gruppa_moskvichey_kotoryie_rulyat_vsem_v_klube
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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