Стипиди — о «Факеле»: «Ничего себе системная работа — чуть ли не каждые полгода тренера меняют»

Футбольный функционер Павел Стипиди считает, что в «Факеле» необходимо менять менеджмент.

«Такая система назначения тренеров, которая действует в «Факеле», пагубна для любого клуба. Я прочитал высказывание гендиректора о том, что это у них системная работа. Ничего себе системная работа! Чуть ли не каждые полгода тренера меняют.

Я уважаю Воронеж. Судил там, знаю многих людей оттуда. Болельщики у «Факела» прекрасные. Открыли в городе новый стадион — здорово. Но мне кажется, что слишком задержалась там группа москвичей, которые рулят всем в клубе. Пора прийти к делу более колоритным фигурам. В «Факеле» нужно менять менеджмент, а не тренеров раз за разом, спуская на них всех собак. Если продолжится в том же духе, Воронеж будет претендовать на вылет из премьер-лиги», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» (0 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после двух туров. Команда Игоря Черевченко в первых матчах уступила московскому «Динамо» (1:3) и «Акрону» (0:2).

В следующей игре воронежцы на выезде сыграют против «Зенита» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет 30 июля. Начало — в 21.00 по московскому времени.