Стипиди: «Угальде — хороший нападающий, забивной. «Спартак» отобьет за него деньги»

Футбольный функционер Павел Стипиди оценил преображение форварда «Спартака» Манфреда Угальде, забившего четыре гола в четырех последних матчах.

«Чего только ни говорили и ни писали про Угальде в марте, в апреле, в мае... Наверное, ему самому все это переводили. А что ж теперь-то хвалить его наперебой стали? Сейчас у футболистов такая система, что им каждому нужен свой тренер. Пришел Станкович, которого после матча с «Оренбургом» вовсю уже полоскали так. Видимо, втемяшил он уверенность в Угальде, увидел в нем хорошего игрока, вот и результат. Не думаю, что руководство «Спартака» зря вложило в Угальде столько денег. Угальде доказывает, что он хороший нападающий, забивной. Он молодой, «Спартак» отобьет за него уплаченные деньги», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

«Спартак» купил Угальде у нидерландского «Твенте» в конце января. Контракт 22-летнего форварда с красно-белыми рассчитан до июня 2028 года.