Сегодня, 17:49
Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался о безвыигрышной серии ЦСКА в РПЛ. Он считает, что у команды наступил промежуточный спад.
«Думаю, отсутствие побед у ЦСКА — это временное явление. Я не могу руководствоваться тем, что у армейцев якобы была плохая трансферная кампания. По-моему, дело не в этом. Скорее всего, просто наступил промежуточный спад, который может произойти у любой команды как в начале, как в середине, так и в конце сезона. То, что ЦСКА проигрывал 0:2 «Крыльям Советов» и все же в меньшинстве сравнял счет, говорит о достаточно неплохом потенциале армейцев. Я думаю, Федотов выправит ситуацию, страшного ничего не произошло, сезон только начался. И сегодня ставить какие-то оценки команде, которая не выиграла три или четыре матча, неправильно, по-моему», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.
Последний раз ЦСКА побеждал в РПЛ 13 августа. Тогда команда дома обыграла «Сочи» со счетом 3:1.
На данный момент армейцы занимают 7-е место в чемпионате России, набрав 12 очков за 8 туров. 24 сентября ЦСКА сыграет с «Ростовом». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -