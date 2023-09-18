Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:49

Стипиди: «Отсутствие побед у ЦСКА — временное явление»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался о безвыигрышной серии ЦСКА в РПЛ. Он считает, что у команды наступил промежуточный спад.

«Думаю, отсутствие побед у ЦСКА — это временное явление. Я не могу руководствоваться тем, что у армейцев якобы была плохая трансферная кампания. По-моему, дело не в этом. Скорее всего, просто наступил промежуточный спад, который может произойти у любой команды как в начале, как в середине, так и в конце сезона. То, что ЦСКА проигрывал 0:2 «Крыльям Советов» и все же в меньшинстве сравнял счет, говорит о достаточно неплохом потенциале армейцев. Я думаю, Федотов выправит ситуацию, страшного ничего не произошло, сезон только начался. И сегодня ставить какие-то оценки команде, которая не выиграла три или четыре матча, неправильно, по-моему», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Последний раз ЦСКА побеждал в РПЛ 13 августа. Тогда команда дома обыграла «Сочи» со счетом 3:1.

На данный момент армейцы занимают 7-е место в чемпионате России, набрав 12 очков за 8 туров. 24 сентября ЦСКА сыграет с «Ростовом». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005340417_stipidi_problemyi_cska_ne_v_plohoy_transfernoy_kampanii
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Тарасова заявила, что выбор программы Гуменника является личным делом фигуриста и его тренера
Полузащитник «Зенита» Бакаев продолжит карьеру в одном из клубов ОАЭ
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Сочи», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
Балахнин — о разногласиях Карпина и Абаскаля: «Это недоработка обоих тренерских штабов»
Петржела: «Единственный шанс остановить «Зенит» — мое назначение в «Спартак»
Не сумевший закончить матч со «Спартаком» Дркушич выбыл из строя на срок до трех недель
Борис Игнатьев — о ничьей «Пари НН» с «Динамо»: «Ребята бились за Юрана»
Борис Игнатьев: «Давила — старательный, но не более. А Файзуллаев очень понравился»
Агент рассказал о состоянии здоровья защитника ЦСКА Мойзеса: «С ним все в порядке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тюкавин назвал чемпионат, в котором хочет продолжить карьеру

Борис Игнатьев: «Бабич — герой тура»