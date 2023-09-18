Стипиди: «Отсутствие побед у ЦСКА — временное явление»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался о безвыигрышной серии ЦСКА в РПЛ. Он считает, что у команды наступил промежуточный спад.

«Думаю, отсутствие побед у ЦСКА — это временное явление. Я не могу руководствоваться тем, что у армейцев якобы была плохая трансферная кампания. По-моему, дело не в этом. Скорее всего, просто наступил промежуточный спад, который может произойти у любой команды как в начале, как в середине, так и в конце сезона. То, что ЦСКА проигрывал 0:2 «Крыльям Советов» и все же в меньшинстве сравнял счет, говорит о достаточно неплохом потенциале армейцев. Я думаю, Федотов выправит ситуацию, страшного ничего не произошло, сезон только начался. И сегодня ставить какие-то оценки команде, которая не выиграла три или четыре матча, неправильно, по-моему», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Последний раз ЦСКА побеждал в РПЛ 13 августа. Тогда команда дома обыграла «Сочи» со счетом 3:1.

На данный момент армейцы занимают 7-е место в чемпионате России, набрав 12 очков за 8 туров. 24 сентября ЦСКА сыграет с «Ростовом». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.