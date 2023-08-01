Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:21

Стипиди считает, что у «Спартака» примитивная игра

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Футбольный функционер Павел Стипиди сравнил «Краснодар» и «Спартак». У обеих команд по 6 очков после двух туров.

«Спартак» сейчас играет, по моему мнению, в примитивный футбол, хотя состав у него очень хороший для чемпионата России, достаточно сильный, там много наших приличных молодых футболистов. Посмотрите: на скамейке сидят Зиньковский и другие ребята, способные выходить в основном составе. Но в самой игре «Спартака» я при этом особой яркости не наблюдаю абсолютно. Простая обыкновенная игра.

«Краснодар», конечно, превосходит «Спартак» и в тактике, и в мысли, и в движении. Опять же, «Спартак» играет примитивно. Туда-сюда, навес на большого человека, там сброс. Если удается подхватить мяч, то возле штрафной включается Промес и справа Бонгонда. Мне кажется, «Спартак» особо большой проблемой для «Зенита» будет — в отличие от ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара», если он доукомплектуется. Им много народу надо брать«, — цитирует Стипиди «Евро-футбол.ру».

«Спартак» в первых двух турах РПЛ набрал 6 очков и делит первое место с «Краснодаром». В следующем туре красно-белые сыграют с «Рубином». «Быки» 4 августа встретятся с «Пари НН».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005255441_stipidi_u_spartaka_primitivnaya_igra_a_u_krasnodara_gorazdo_bolee_gramotnaya_i_interesnaya
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
22
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На теннисном турнире в Вашингтоне отменили рукопожатия украинских игроков с белорусами и россиянами
Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»
В ЛНР заявили о захвате большого количества оружия НАТО
Флаг Исландии снят с флагштока на здании посольства в Москве
Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин рассказал, чем его порадовал «Спартак» в матче с «Балтикой»

Алексей Попов: «Захаряну надо пробовать свои силы в ведущих европейских лигах»