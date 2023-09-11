Стипиди считает, что в РПЛ нужно вернуть систему «весна-осень»

Сегодня, 14:54
Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», призвал изменить систему проведения российских профессиональных футбольных турниров.
«Нужно вернуться на систему «весна-осень», и получится большая польза для нашего футбола. Иначе мы ничего не добьемся. Надо полностью поменять систему проведения чемпионата и первенства страны. Тогда сезон будет начинаться в марте, а заканчиваться в ноябре, когда даже в северных районах страны условия более-менее нормальные. Ну а летом поля везде приличные. Не придется играть в декабре, как сейчас, в валенках и в фуфайках, не надо будет замерять температуру. Я удивлялся, когда в Уфе было минус 20 или минус 25, но всех обманывали, говорили, что температура выше, и выходили играть. Хотя в таких условиях даже просто на улице не хочется находиться. Я ездил в Уфу на выезды со своими командами и знаю, какое там безобразное искусственное поле. Но оказывается, что там играть можно, а «Оренбургу» выходить в РПЛ было нельзя и «Алании» нельзя играть в премьер-лиге на стадионе в Грозном. У нас получается все время разный подход к людям и к командам. Поверьте мне, система «осень-весна» пагубна для нашего футбола. Нужна схема «весна-осень», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».
Сезон-2011/12 стал переходным в РПЛ — тогда турнир перешел с «весна-осень» на «осень-весна».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -