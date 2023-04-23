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23 апреля, 23:53

Стипиди: «В следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Павел Стипиди поделился ожиданиями от следующего розыгрыша РПЛ.

«Я думаю, в следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет. Потому что у нас появились команды. «Спартак», «Динамо» поднимет голову, «Крылья Советов», «Краснодар». Посмотрите, в какой форме «Локомотив»! Они не дадут «Зениту» так легко пройтись по чемпионату», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

После 24 туров «Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые опережают «Ростов», занимающий вторую строчку, на 9 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005097431_stipidi_schitaet_chto_zenit_v_sleduyuschem_sezone_ne_stanet_chempionom
Футбол
ФК Зенит
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