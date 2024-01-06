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Стипиди: «Кордоба — это не Кассьерра и не какой-то там Промес. Он самый сильный легионер в России»

Алина Савинова
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе со стороны клубов из ОАЭ.

«Кордоба показывает достаточно хороший уровень футбола. Он очень значимый игрок для «Краснодара». Возможно, арабские клубы и предлагают ему контракты, но 12 миллионов евро за Кордобу — это смешные деньги. Он не Кассьерра и не какой-то там Промес. Кордоба — футболист, который может делать результат сам. Он постоянно забивает голы и ищет моменты, все время двигается на поле. Я считаю, из легионеров Кордоба самый сильный в России. Арабы приглашают к себе из Европы сильных футболистов, а у нас единичны такие приобретения», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

30-летний Кордоба в этом сезоне провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Он выступает за «Краснодар» с 2021 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005527127_stipidi_kordoba__eto_ne_kasserra_i_ne_kakoy-to_tam_promes
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
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