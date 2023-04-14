Стипиди: «Талалаев закрутит гайки среди футболистов «Химок», между которыми сейчас идет разброд и шатание»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди оценил назначение Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

«То, что «Химки» взяли главным тренером Талалаева, — это, я считаю, правильный ход, что бы кто про него ни говорил. Талалаев — очень сильный тренер, который высказывает свои мысли напрямую руководству. Чиновникам, естественно, это не нравится. Поэтому у них возникают с ним разногласия, и в итоге они расстаются. Наверное, так было раньше в клубах, где работал Талалаев. Он поднимал «Химки», после него туда пришел Юран, были много еще кто, а теперь вернулся Талалаев. Я считаю, он может помочь «Химкам» остаться в премьер-лиге. Он закрутит гайки среди футболистов, между которыми сейчас идет разброд и шатание», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 22 тура.