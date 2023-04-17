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Стипиди: «Я могу согласиться с Канчельскисом в том, что в нашем футболе работает куча бездарей»

Алина Савинова
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Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о дефиците компетентных людей в российских футбольных клубах.

«Я с Канчельскисом могу согласиться в одном — в том, что в нашем футболе работает куча бездарей. Я не хочу никого оскорблять, это достаточно жесткая оценка, но тут Канчельскис прав. В клубах должны работать футбольные люди, а не те, кто пришел туда из политики, из бизнеса, из какого-то управленческого состава, из администраций. Там, где работают футбольные люди, все идет нормально и будет идти нормально», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что в отечественном футболе работают «жулики, дилетанты и проходимцы».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005089269_stipidi_ya_s_kanchelskisom_soglasen_v_odnom_v_nashem_futbole_rabotaet_kucha_bezdarey
Андрей Канчельскис
Футбол
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