КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:17

Стипиди согласился со словами Семака о том, что у всех команд РПЛ одинаковые возможности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный футбольный эксперт Павел Стипиди проанализировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что у всех клубов РПЛ равные возможности.

«Посмотрите на наших горе-руководителей футбольных клубов. Таких, как «Спартак», «Динамо» и бывшие работники «Локомотива». Они кричат о том, какие имеют ресурсы «Зенит». Конечно, они имеют в виду финансы команды. Но в футбол деньги не играют, играют футболисты. Кто не дает «Спартаку» не Дуарте брать за сумасшедшие деньги или «Динамо» приглашать неизвестных футболистов и смешных, а потом пытаться свалить на тренера. Кто сегодня работает в руководстве «Динамо». Там какой-то Бувач! Кто он такой? Где он работал? Это не простой клуб, только «Динамо» после войны в 1945 совершило турне в Великобритании. Они хотят сказать, что у них нет возможности вести конкуренцию с «Зенитом»? А что, у «ВТБ» деньги кончились? «Локомотив» почти полностью сменил руководство, привёл тренера. Он дал такой толчок «Локомотиву», что некоторые иностранцы выглядят еще лучше до прихода Галактионова. Семак правильно сказал, что у всех одинаковые возможности. Только нужно правильно вести селекцию, вот и все», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10862717-stipidi-semak-pravilno-skazal-chto-u-vseh-komand-rpl-odinakovye-vozmozhnosti.html
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
15
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела: «У «Зенита» есть только один шанс удержать Малкома — увеличить ему зарплату в два раза»

Евсеев заявил, что Семин пока не сказал своего последнего слова в футболе