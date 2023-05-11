Стипиди согласился со словами Семака о том, что у всех команд РПЛ одинаковые возможности

Известный футбольный эксперт Павел Стипиди проанализировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что у всех клубов РПЛ равные возможности.

«Посмотрите на наших горе-руководителей футбольных клубов. Таких, как «Спартак», «Динамо» и бывшие работники «Локомотива». Они кричат о том, какие имеют ресурсы «Зенит». Конечно, они имеют в виду финансы команды. Но в футбол деньги не играют, играют футболисты. Кто не дает «Спартаку» не Дуарте брать за сумасшедшие деньги или «Динамо» приглашать неизвестных футболистов и смешных, а потом пытаться свалить на тренера. Кто сегодня работает в руководстве «Динамо». Там какой-то Бувач! Кто он такой? Где он работал? Это не простой клуб, только «Динамо» после войны в 1945 совершило турне в Великобритании. Они хотят сказать, что у них нет возможности вести конкуренцию с «Зенитом»? А что, у «ВТБ» деньги кончились? «Локомотив» почти полностью сменил руководство, привёл тренера. Он дал такой толчок «Локомотиву», что некоторые иностранцы выглядят еще лучше до прихода Галактионова. Семак правильно сказал, что у всех одинаковые возможности. Только нужно правильно вести селекцию, вот и все», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.