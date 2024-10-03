Стипиди: «Не думаю, что чемпионат Франции сильнее РПЛ»

Известный футбольный эксперт Павел Стипиди высказался об уровне российского футбола.

«Как мы были, если брать систему европейского футбола, как говорят, топ-5 стран, в которых футбол развивается... Я согласен, что в Англии сегодня более развитый футбол, в Испании, Италии, Германии. Даже, скажу так, согласен с тем, что Англия, Испания и Германия. Вот Италия, может быть, но не думаю, что у нас сегодня чемпионат хуже чемпионата Франции. Ну не вижу я. Во Франции сейчас нет белых футболистов, играют только черные. Сколько команд в лиге 1 борются за чемпионство? «ПСЖ». Может быть, «Лилль», «Марсель» или «Монако» — четыре или пять команд. У нас в этом отношении даже больше. У нас сегодня все московские клубы, «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» можно назвать. У нас сейчас больше команд», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

«Краснодар» после 10 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 очка. «ПСЖ» лидирует в лиге 1, набрав 16 очков в 6 играх.