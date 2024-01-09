Стипиди удивлен, что «Краснодар» еще не продлил контракт с Ивичем

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» в скором времени может продлить контракт с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Если руководство «Краснодара» действительно хочет, чтобы Ивич остался, то нужно продлевать с ним контракт уже сейчас. Я уверен, что немало клубов положило глаз на Ивича. Если его пригласит большой клуб из Москвы или Петербурга, ему не будет смысла отказывать. Я считаю, Ивич уже на сегодня достиг определенных высот в нашем футболе, и чтобы он никуда не ушел из «Краснодара» летом, ему нужна большая поддержка. Ивич — порядочный человек, он в любом случае будет честно поступать по отношению к клубу и постарается сделать «Краснодар» чемпионом. У него есть большое рвение и стремление добиваться высоких результатов. Но рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Если «Краснодар» еще раздумывает над тем, стоит ли ему оставлять Ивича, то я поражен просто», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Ивич возглавил клуб в январе 2023 года. «Краснодар» после 18-го тура идет на первом месте в чемпионате России, набрав 38 очков.