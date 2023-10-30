Стипиди удивлен, что Семак похвалил судей

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди прокомментировал слова Сергея Семака в поддержку бригады Сергея Карасева, обслужившей матч «Зенит» — «Ахмат» (2:1).

«После игры с «Ахматом» Семак сказал, что надо хвалить судей. И я очень удивлен этим. Потому что раньше практически в каждом матче «Зенита» у Семака были виноваты судьи. Причем независимо от того, выигрывал «Зенит» или проигрывал. Как у Абаскаля всегда виноваты судьи» — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Ранее Семак назвал судейство в матче с «Ахматом» достойным.

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.