Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:51

Стипиди удивлен, что Семак похвалил судей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди прокомментировал слова Сергея Семака в поддержку бригады Сергея Карасева, обслужившей матч «Зенит» — «Ахмат» (2:1).

«После игры с «Ахматом» Семак сказал, что надо хвалить судей. И я очень удивлен этим. Потому что раньше практически в каждом матче «Зенита» у Семака были виноваты судьи. Причем независимо от того, выигрывал «Зенит» или проигрывал. Как у Абаскаля всегда виноваты судьи» — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Ранее Семак назвал судейство в матче с «Ахматом» достойным.

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005418852_stipidi_ochen_udivlen_chto_semak_pohvalil_sudey
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
Обсудить
Читайте также
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев: «Претензии к Абаскалю есть всегда и их много»

Что делать с Абаскалем? Мнение Рината Билялетдинова