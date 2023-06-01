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Сегодня, 16:04

Стипиди: «У Канчельскиса и Мостового то один чего-то недостоин, то другой. Чего они сами добились как тренеры?»

Алина Савинова
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди отреагировал на высказывания бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса и экс-футболиста «Сельты» Александра Мостового про тренеров РПЛ.

«На днях прочитал интервью Канчельскиса, где он записал Талалаева в никчемные тренеры. Я не могу понять, почему Андрей, уважаемый мною человек, несет такую чушь. Давайте вернемся в то время, когда «Химки» выходили в премьер-лигу в сезоне-2019/20. Ту команду сделал Талалаев, а Юран пришел вместо него и просто доработал сезон. Ну мы что здесь, дураки, не помним, не слышали и не видели, как все происходило? Про Юрана ничего плохого не могу сказать, он потом хорошо работал. Но в том сезоне именно Талалаев подготовил «Химки» к выходу в премьер-лигу. Почему уважаемые бывшие футболисты Канчельскис и Мостовой считают, что все тренеры вообще слабые? Они так не только про Талалаева говорят: у них и тот чего-то недостоин, и другой недостоин, и третий недостоин. А я хотел бы им сказать: ребята, пусть вам сначала доверят команду хотя бы первой лиги, и покажите, как вы будете здорово с ней работать. Чего они добились как тренеры?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Талалаев тренировал «Кубань», «Росич», «Тамбов», «Крылья Советов», «Ахмат», «Торпедо» и другие команды. На данный момент 50-летний специалист возглавляет «Химки», которые досрочно вылетели из РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005144262_stipidi_kanchelskis_neset_chush_pro_talalaeva_no_on_sam_i_mostovoy_chego_dobilis_kak_treneryi
Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
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